Eda Ece ile Buğrahan Tuncer nişanlandı Eda Ece ile Buğrahan Tuncer'den evlilik yolunda ilk adımı attı.

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Bir dargın bir barışık ilişkileri 5 yıldır devam eden, sosyal medya hesaplarından sık sık birbirlerini takipten çıkıp tekrar takip eden ünlü oyuncu Eda Ece ile basketbolcu Buğrahan Tuncer evlenmeye karar verdi.

Çift, dün akşam aile arasında düzenlenen bir törenle nişanlandı.

Teşekkür etti

Nişanından kareleri 7,2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşan güzel oyuncu, kendisine yardım eden sevenlerine tek tek teşekkür etti.

Eda'ya beğeni yağdı

Nişan töreninde beyaz uzun bir tulum tercih eden Ece, sade topuzu ve doğal makyajıyla göz kamaştırdı. Tuncer ile nişan pastasını keserken paylaşım yapan sonsuzluk, kalp ve yüzük emojisi ekledi.

Ünlü çift, 20 Haziran'da nikah masasına oturacak.