Eda Ece ile Buğrahan Tuncer'den yeni poz Ünlü oyuncu Eda Ece, 20 Haziran'da hayatını birleştirmeye hazırlandığı müstakbel eşi Buğrahan Tuncer'le yeni fotoğraf yayınladı.

Haber Merkezi

Pis Yedili, Kocan Kadar Konuş, Deliha, Görümce gibi yapımlarda dikkatleri üzerine çeken Eda Ece, 6 sezondur devam eden Yasak Elma dizisinde Yıldız karakterine hayat veriyor.

Ünlü oyuncu, bir dargın bir barışık aşk yaşadığı basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile evlilik kararı aldı.

20 Haziean'da İstanbul'daki lüks bir otelde hayatlarını birleştirecek olan çiftten Eda Ece, sosyal medya hesabından son yaptığı paylaşımla gündem oldu.

"Doydum"

"Dizilerde 9 kez evlendim. Evliliğe de gelinliğe de doydum." diyen Ece, müstakbel eşiyle yeni bir fotoğraf yayınladı.

Takipçilerinin yoğun ilgi gösterdiği Eda Ece'nin kullandığı emojiler dikkat çekti.

Nazardan da korkuyor

Ünlü oyuncu, Tuncer ile yayınladığı fotoğrafa kalp, nazar boncuğu ve sonsuzluk işareti koydu. Ece'nin fotoğrafına takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.