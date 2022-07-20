Petrol
105.71
-1.53%
Euro
18.0028
0.19%
Dolar
17.5822
0.13%
Altın
965.44
-0.08%
Borsa
2508
0.25%
Bitcoin
410.544
7.73%
BTXN Coin
7.56
2.16%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 21 C

    Eda Ece ile sevgilisi Buğrahan Tuncer tatilde

    Bir dargın bir barışık aşklar oyuncu Eda Ece ve basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer, tatile çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 20.07.2022 - 09:47
    • Güncelleme : 20.07.2022 - 10:16
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Eda Ece ile sevgilisi Buğrahan Tuncer tatilde

    'Yasak Elma' dizisinde Yıldız karakterine hayat veren Eda Ece ile Milli basketbolcu Buğrahan Tuncer 3 yıldır aşk yaşıyor.

    Bu sene de yoğun bir çalışma dönemi geçiren ünlü çift rotalarını Marmaris’e çevirdi. Arkadaşlarıyla tekne kiralayıp koy koy geziyorlar.

    Selimiye'ye demir atan ikili, güneşin ve denizin tadını çıkardı. Birlikte yüzen birlikte eğlenen aşıklardan Tuncer, bir ara spor da yaptı.

    Eda hayran hayran baktı

    Habertürk'te yer alan habere göre, Buğrahan Tuncer  teknelerinin halatında barfiks çekerek sevgilisine güç gösterisi yaptı. Eda Ece ise hayranlıkla sevgilisini izledi.

    Eda Ece ile sevgilisi Buğrahan Tuncer tatilde #1

    Eda Ece ile sevgilisi Buğrahan Tuncer tatilde #2

    Eda Ece ile sevgilisi Buğrahan Tuncer tatilde #3

    Eda Ece ile sevgilisi Buğrahan Tuncer tatilde #4


    İlginizi Çekebilir

    Inter, Merih Demiral'ı istiyor
    Transfer dosyası

    Inter, Merih Demiral'ı istiyor

    Seferovic, Galatasaray için geliyor
    Transfer dosyası

    Seferovic, Galatasaray için geliyor

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Görüş Bildir