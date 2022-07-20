Eda Ece ile sevgilisi Buğrahan Tuncer tatilde

Bir dargın bir barışık aşklar oyuncu Eda Ece ve basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer, tatile çıktı.

'Yasak Elma' dizisinde Yıldız karakterine hayat veren Eda Ece ile Milli basketbolcu Buğrahan Tuncer 3 yıldır aşk yaşıyor.

Bu sene de yoğun bir çalışma dönemi geçiren ünlü çift rotalarını Marmaris’e çevirdi. Arkadaşlarıyla tekne kiralayıp koy koy geziyorlar.

Selimiye'ye demir atan ikili, güneşin ve denizin tadını çıkardı. Birlikte yüzen birlikte eğlenen aşıklardan Tuncer, bir ara spor da yaptı.

Eda hayran hayran baktı

Habertürk'te yer alan habere göre, Buğrahan Tuncer teknelerinin halatında barfiks çekerek sevgilisine güç gösterisi yaptı. Eda Ece ise hayranlıkla sevgilisini izledi.