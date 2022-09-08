Eda Ece, imaj değiştirdi

Yasak Elma'nın başrol oyuncularından Eda Ece, dizisinin yeni sezonu için saçlarının rengini değiştirdi.

Yasak Elma dizisinde 5 sezon boyunca ‘Yıldız’ karakterini canlandıran oyuncu Eda Ece, dizinin 6. sezonuyla çok yakında yeniden ekranlarda olacak.

Ünlü oyuncu, dizinin yeni sezon çekimlerinin bu hafta başlayacağını instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Hem sezon hem de imaj yeni

Ece’nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeni sezon için imajını da yenilemesi dikkat çekti.

Paylaşımına; “Saçlar hazır, sezonu açıyorum bu hafta!” notunu düşen oyuncunun fotoğrafında, saçlarının epey uzadığı görülüyor. Bu durum dizinin yeni sezona zaman atlamasıyla başlayacağı ihtimalini akla getirdi.