Eda Ece imaj yeniledi
ensonhaber.com

"Yasak Elma" dizisinde Yıldız rolüne hayat veren Eda Ece, proje final yapar yapmaz değiştirdi.

Hemen kuaföre giden ve sarı saçlarını kahverengiye boyatan ünlü oyuncu, yeni halini sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

Eda Ece imaj yeniledi

Yeni imajı beğenildi

21 Haziran'da evlenecek olan ünlü ismin yeni imajı büyük ilgi gördü. Takipçileri Ece'ye "Yakışmış", "Daha genç olmuş" gibi yorumlarda bulundu.

Eda Ece imaj yeniledi

Öte yandan yaklaşık 5 yıldır basketbolcu Buğrahan Tuncer ile aşk yaşayan Eda Ece, şimdilerde dünyaevine girmeye hazırlanıyor.