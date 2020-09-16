Eda Ece, isyan etti

Ünlü oyuncu Eda Ece, hayvanlardan ve onların dışarıya koyulan yemlerinden rahatsız olan insanlara seslendi.

Yasak Elma dizisinde ‘Yıldız’ karakterine can veren Eda Ece, sosyal medya sayfasından sokakta yaşayan hayvanlarla ilgili bir paylaşımda bulundu.

Hayvansever ünlüler arasında yer alan Ece, paylaşımında adeta isyan etti:

"NEFRET EDİYORUM"

“Hayvanlar için koyulan yuvaları imha eden, su ve mama kaplarını atan her kişiden nefret ediyorum. Nasıl bir düşüncesizlik, kalpsizlik, insafsızlık içindesiniz bilseniz. Bunu yapmaya hiçbir insanın hakkı yok! Hayvanların da yaşam hakkı var, bu dünya sadece sizin değil!”