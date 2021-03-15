Euro
9.0526
-0.02%
Dolar
7.5659
-0.01%
Altın
420.02
0.16%
Borsa
1.557
0%
Bitcoin
454.889
-1.40%
EXEN Coin
14.19
0.35%
9ºC
İstanbul
Açık 9 C

    Eda Ece: Kimseye mutluluk resmi göstermem

    Koronavirüsü atlatan Eda Ece, sevgilisiyle Nişantaşı'nda görüntülendi.
    • Haber Merkezi
    • 15.03.2021 - 07:29
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Eda Ece: Kimseye mutluluk resmi göstermem

    Ünlü oyuncu Eda Ece ile sürekli ayrıldığı basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer,  Nişantaşı’nda objektiflere takıldı.

    Şu an mutlu olduğunu söyleyen Ece, ilişkisi hakkındaki sorular üzerine, “Sürekli ‘ayrıldım, barıştım, kavga ettim’ bunları söylemek istemiyorum şu an hiçbir sorun yok görüyorsunuz. Kimseye mutluluk resmi gösterme çabam yok" diye konuştu.

    "SIRAMI SAVDIM"

    Geçtiğimiz günlerde kendisi de koronavirüse yakalanan ve maskeyle korunmaya çalıştığını söyleyen oyuncu, "Çok kalabalık Nişantaşı herkes sıkıldı herhalde. Hava güzel ya o da etkili oluyor. Ben oldum, sıramı savdım ama kimsenin yaşamasını istemem herkes dikkat etsin kendine... Antikorum daha oluşmadı galiba yine maskeyle kendimi korumaya çalışıyorum" diye konuştu.

    Eda Ece: Kimseye mutluluk resmi göstermem #1

    Eda Ece: Kimseye mutluluk resmi göstermem #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir