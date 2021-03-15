Eda Ece: Kimseye mutluluk resmi göstermem

Koronavirüsü atlatan Eda Ece, sevgilisiyle Nişantaşı'nda görüntülendi.

Ünlü oyuncu Eda Ece ile sürekli ayrıldığı basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer, Nişantaşı’nda objektiflere takıldı.

Şu an mutlu olduğunu söyleyen Ece, ilişkisi hakkındaki sorular üzerine, “Sürekli ‘ayrıldım, barıştım, kavga ettim’ bunları söylemek istemiyorum şu an hiçbir sorun yok görüyorsunuz. Kimseye mutluluk resmi gösterme çabam yok" diye konuştu.

"SIRAMI SAVDIM"

Geçtiğimiz günlerde kendisi de koronavirüse yakalanan ve maskeyle korunmaya çalıştığını söyleyen oyuncu, "Çok kalabalık Nişantaşı herkes sıkıldı herhalde. Hava güzel ya o da etkili oluyor. Ben oldum, sıramı savdım ama kimsenin yaşamasını istemem herkes dikkat etsin kendine... Antikorum daha oluşmadı galiba yine maskeyle kendimi korumaya çalışıyorum" diye konuştu.