Eda Ece kızıyla poz verdi! Anne-kızın fotoğrafına beğeni yağdı Nisan ayının ilk günlerinde kızını kucağına alan Eda Ece, bebeğiyle poz verdi. Ünlü oyuncu paylaştığı kareye, " “Mina'mmm minnoşumla günler böyle geçiyor” yazdı.

ensonhaber.com

2019 yılından bu yana aşk yaşadığı basketbolcu Buğrahan Tuncer ile 21 Haziran 2023'te evlenen, eylül ayında ise hamilelik haberiyle gündeme gelen Eda Ece, haftalar önce minik kızını kucağına almıştı.

Sosyal medyada aktif olan Ece, son olarak sosyal medya hesabından kızıyla verdiği pozu yayınladı.

“Mina'mmm minnoşumla günler böyle geçiyor”

Ünlü oyuncu yayıladığı kareye “Mina'mmm minnoşumla günler böyle geçiyor” notunu düştü.

Daha önce doğumdan sonra paylaşım yapan Eda Ece, duygularını söyle dile getirmişti:

"Annelik ne büyük bir şeymiş anladım"

"7/24 minik kuşumlayım. Annelik ne büyük bir şeymiş anladım. Uyku yok, dinlenme yok, sürekli ona en iyi şekilde bakmaya çalışıyorsun yapabildiğin kadar. Aklın, fikrin onda. Dev bir sevgi ve fedakarlık, çok acayip.

"Bütün saygıyı hak ediyoruz"

Ama meğer kızlar neler yaşıyormuş da anne olmadan haberim yokmuş. Hediye alıp alıp gittik. 'Ne çekiyorsunuz, neler yaşıyorsunuz?' dememişiz. Şu an vaktim olmuyor uzun uzun ama anneler; sizle konuşacaklarımız var, vay be. Bütün saygıyı hak ediyoruz. Ellerinizden öpüyorum hepimizin."

