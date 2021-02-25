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    Eda Ece, koronavirüse yakalandı

    Oyuncu Eda Ece’nin koronavirüs test pozitif çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 25.02.2021 - 06:56
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    Eda Ece, koronavirüse yakalandı

    ‘Yasak Elma’ dizisinde Yıldız karakterini canlandıran oyuncu Eda Ece’nin koronavirüs testi pozitif çıktı. Ünlü oyuncunun evinde kendini karantinaya aldığı belirtildi.

    Ünlü oyuncu, ekim ayında da koronavirüs testi yaptırmıştı.

    "HASTAYIM"

    Sosyal medya hesabından sonucu hayranlarıyla paylaşan Eda Ece, “Hastayım ama korona değilim. Setteyim. Halim yok” ifadelerini kullanmıştı.

    Eda Ece, koronavirüse yakalandı #1

    Eda Ece, koronavirüse yakalandı #2

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