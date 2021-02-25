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- Eda Ece, koronavirüse yakalandı
Eda Ece, koronavirüse yakalandı
Oyuncu Eda Ece’nin koronavirüs test pozitif çıktı.
- Haber Merkezi
- 25.02.2021 - 06:56
‘Yasak Elma’ dizisinde Yıldız karakterini canlandıran oyuncu Eda Ece’nin koronavirüs testi pozitif çıktı. Ünlü oyuncunun evinde kendini karantinaya aldığı belirtildi.
Ünlü oyuncu, ekim ayında da koronavirüs testi yaptırmıştı.
"HASTAYIM"
Sosyal medya hesabından sonucu hayranlarıyla paylaşan Eda Ece, “Hastayım ama korona değilim. Setteyim. Halim yok” ifadelerini kullanmıştı.