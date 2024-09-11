Eda Ece paylaştı: İşte kızı Mina İpek Şimdilerde bebeğiyle ilgilenen ünlü oyuncu Eda Ece, yüzünü göstermeyi tercih etmediği kızıyla oynadığı anları paylaştı.

Haber Merkezi

Buğrahan Tuncer ile dünayevine giren Eda Ece, ilk kez anne olmanın heyecanını yaşadı.

İlk kez anne olan Eda Ece, kızına Mina İpek adını verdi ve zamanını da ona ayırmaya başladı.

Şimdilerde bebeğiyle ilgilenen ve zaman zaman kızıyla paylaşımlar yapan Ece, bu karelere bir yenisini daha ekledi.

"ANNEMLE MÜZİK SAATİ"

Ünlü oyuncu, yüzünü göstermediği kızıyla oynadığı anları "Annemle müzik saati" notuyla paylaştı.

AYRILIK İDDİALARINA ECE'DEN YANIT

Öte yandan geçtiğimiz aylarda, Eda Ece ile eşi Buğrahan Tuncer'in sosyal medya üzerinden birbirlerini takipten çıktıkları ve ayrılık kararı aldıkları öne sürülmüştü.

Boşanma iddialarına yanıt veren Eda Ece, "Buğra, Instagram'ı kapatalı 1 ay oldu. Bunun boşanmakla ne ilgisi var. 3 aylık bebeğimiz var. Yaptıkları ayıp ve günah. Mutluyuz, huzurluyuz. Bebeğimizi büyütüyoruz. İddiayı çıkaranları Allah'a havale ediyorum." demişti.