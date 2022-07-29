Eda Ece tatil fotoğraflarından sonra spora başladı

Tatilde çekilen mayolu fotoğraflarından rahatsız olan ünlü oyuncu Eda Ece, zayıflamaya karar verdi.

'Yasak Elma' dizisinin 'Yıldız'ı Eda Ece, bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Buğrahan Tuncer'le geçtiğimiz haftalarda Marmaris'e gitmişti.

İstanbul'a dönen Eda Ece, önceki gün tatil fotoğraflarını tiye aldı. Güzel oyuncu, paylaşımına; “Spora uyandım, insanlar değişebiliyor. Zaten mars koç sevmesem de başarabilirim. Gazetedeki antiloba inanma” notunu düştü.

"Spora başladım"

Etiler'de objektiflere yansıyan Eda Ece, tatil fotoğrafları hakkında konuştu. Güzel oyuncu, ''Beni dağlardan niye çekiyorsunuz kardeşim.Sizin yüzünüzden spora başladım. Benim niye havalı bir fotoğrafım olmasın?" açıklamasını yaparak gülümsedi.

"Evlenecek vakit yok"

Evlilik sorularına da cevap veren Ece, "Evlilik için bile vakit lazım. Bu işler kısmet. Ne ara gaza gelirsek o ara evleniriz. O da yoğun, ben de..." dedi.