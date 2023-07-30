Eda Ece ve Buğrahan Tuncer'in aşk tatili devam ediyor! 'Öpmeye doyamadı'

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Oyuncu Eda Ece ve basketbolcu Buğrahan Tuncer geçtiğimiz ay nikah masasına oturdu.
4 yıldır birlikte olan çift, lüks bir otelde görkemli bir düğün organize etti.
Ardından soluğu balayında alan ikili, Bodrum tatillerini sürdürüyor.
Aşka geldiler
Her yaz ünlülerin ilk tercihleri arasında yer alan Yalıkavak'ta konaklayan çift, denizde romantik anlar yaşadı.
Suda aşka gelen Ece, eşi Tuncer'i öpmeye doyamadı.
Yıldız karakteriyle sevildi
Eda Ece, 6 sezon süren Yasak Elma dizisinde Yıldız karakteriyle büyük beğeni toplamıştı.
Dizi geçtiğimiz günlerde final yaparak ekranlara veda etti.
Tuncer ise Anadolu Efes'ten Galatasaray'ın basketbol kadrosuna dahil oldu.