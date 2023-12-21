Eda Ece'den karnı burnunda poz! 5 ay geride kaldı... Kız bebek dünyaya getirmeye hazırlanan Eda Ece, karnı burnunda pozunu sosyal medya hesabından hayranlarının beğenine sundu.

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Yasak Elma dizisinde adını Yıldız karakteriyle duyuran Eda Ece, geçtiğimiz aylarda basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile evlendi.

Uzun zamandır yaşadığı aşkı nikah masasında taçlandıran Ece, bebek beklediğini açıkladı.

Bir kız bebek bekleyen ve hamileliğini ekran önünde geçirmeyi tercih eden Ece, sosyal medyadan yeni bir paylaşım daha yaptı.

Hayranlarına bir sürpriz hazırlıyor

Kız bebek bekleyen ve hamileliğinin yaklaşık 22. haftasında olan güzel oyuncu, görenleri hayran bırakan bir fotoğraf daha paylaştı.

Karnı burnunda pozunu yayınlayan Ece, "Bu 5 aylık hamile neler yapıyor yakında" notunu düştü.

Hayranlarından kalp dolu yorumlar alan oyuncu, doğumun ise nisan ayında gerçekleşeceğini söyledi.