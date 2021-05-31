Eda Ece'den sürpriz Anadolu Efes paylaşımı

Eda Ece, THY Avrupa Ligi'nde şampiyon olan Anadolu Efes'te oynayan sevgilisi Buğrahan Tuncer’i sosyal medyada birlikte oldukları fotoğrafı paylaşarak tebrik etti.

Buğrahan Tuncer ile birçok kez ayrılıp barışan Eda Ece'den sürpriz bir paylaşım geldi.

"GURUR"

Basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile fotoğrafını paylaşan Eda Ece, "Euroleague şampiyonu Anadolu Efes! Tebrikler! Gurur." yazdı. Eda Ece'nin bu paylaşımı binlerce beğeni aldı.

Eda Ece geçtiğimiz aylarda sevgilisiyle ile Nişantaşı'dan objektiflere takılmıştı. Mutlu olduğunu söyleyen Ece, ilişkisi hakkındaki sorular üzerine, “Sürekli ‘ayrıldım, barıştım, kavga ettim’ bunları söylemek istemiyorum şu an hiçbir sorun yok görüyorsunuz. Kimseye mutluluk resmi gösterme çabam yok" diye konuşmuştu.