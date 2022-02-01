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    Eda Ece'nin eski hali

    Yıllar önceki halini paylaşan Eda Ece, sosyal medya çok konuşuldu.
    • Haber Merkezi
    • 01.02.2022 - 09:54
    • Güncelleme : 01.02.2022 - 10:10
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    Eda Ece'nin eski hali

    Yasak Elma dizisinde hayat verdiği Yıldız karakteri ile beğenilen ve Maske Kimsin Sen programında jüri koltuğunda oturan Eda Ece, yıllar önceki halini paylaştı.

    YORUM YAĞDIRDILAR

    Eda Ece, yıllar önceki halini paylaşarak takipçilerini geçmişe götürdü. Sosyal medya kullanıcıları Eda Ece'nin paylaşımını beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.

    "4-5 SENE ÖNCE"

    Güzel oyuncu, paylaşımına "4-5 sene önce. Yasak Elma daha yok sanırım. Vay be zaman ne hızlı geçiyor:) Annemin doğurduğu buydu, sonra olanlar dizilerde oldu" notunu düştü.

     

    Eda Ece nin eski hali #1

    Eda Ece nin eski hali #2

    Eda Ece nin eski hali #3

    Eda Ece nin eski hali #4


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