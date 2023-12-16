Eda Ece'nin karnı iyice belirginleşti! Sosyal medyadan paylaştı Sosyal medya hesabından yeni bir video yayınlayan Eda Ece, hayranlarına bir sürprizi olduğunu söyledi. Ece'nin büyüyen karnı dikkati çekti.

ensonhaber.com

Yasak Elma dizisinde hayat verdiği Yıldız karakteriyle tanınan Eda Ece, Buğrahan Tuncer ile evlendi.

Uzun zamandır bir arada olan ikili, şimdilerde ise anne - baba olmanın heyecanını yaşıyor.

İlk bebeklerini kucaklarına almaya hazırlanan Ece, sosyal medyadan yeni bir kare yayınladı.

"Doğurmak üzere"

Sosyal medyada karnı burnunda bir hikaye yayınlayan Eda Ece, hayranlarını adeta mest etti.

"Manken bu kez ben değilim. Size büyük bir sürprizim var yakında söyleyeceğim" dedi.

Ece'nin karnı burnunda pozuna ise "Doğurdu doğuracak" yorumları geldi.