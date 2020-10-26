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    Eda Ece'nin koronavirüs test sonucu belli oldu

    Koronavirüse yakalandığını sanan Eda Ece, geçtiğimiz gün hemen hastaneye gidip test yaptırmıştı.
    • Haber Merkezi
    • 26.10.2020 - 07:49
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    Eda Ece'nin koronavirüs test sonucu belli oldu

    "Yasak Elma" dizisinde hayat verdiği 'Yıldız' karakteriyle çok sevilen oyuncu Eda Ece, hastalandığını açıkladı.

    "NEGATİF ÇIKTI"

    Her anını hayranlarına sosyal medya hesabından yayınlayan, setten sık sık paylaşım yapan Ece, bu konuyla ilgili hayranlarını bilgilendirmeyi ihmal etmedi. Koronavirüs testi yaptıran oyuncunun, test sonucu negatif çıktı.

    Koronavirüs olmadığını dile getiren Eda Ece, "Hastayım ama covid değilim. Setteyim. Halim yok" dedi.

    Eda Ece nin koronavirüs test sonucu belli oldu #1

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