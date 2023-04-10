Eda Ece'nin nikah şahidi belli oldu
ensonhaber.com

Yasak Elma dizisinde hayat verdiği Yıldız karakteriyle milyonların beğenisini kazanan Eda Ece, muradına eriyor.

5 yıldır basketbolcu Buğrahan Tuncer ile aşk yaşayan Ece, 20 Haziran’da masasına oturmak için hazırlıklarını yapıyor.

Eda Ece'nin nikah şahidi belli oldu

Ünlü oyuncu, önceki gün sosyal medya fenomeni Danla Bilic ile İstinye'de bir AVM'de görüntülendi.

Eda Ece'nin nikah şahidi belli oldu

“Gelinliğime hala karar veremedim"

Düğün hazırlıklarının devam ettiğini söyleyen Eda Ece “Gelinliğime hala karar veremedim. Danla da nikah şahidim olacak” dedi.

Eda Ece'nin nikah şahidi belli oldu

30 milyon TL'lik hediye

İddiaya göre Buğrahan Tuncer’in düğün hediyesi için kesenin ağzını açtığı söyleniyor. Tuncer, düğün hediyesi olarak Eda Ece’ye Bodrum’da lük bir villa satın aldı. Villanın değeri ise 30 milyon TL.

Eda Ece'nin nikah şahidi belli oldu
Eda Ece'nin nikah şahidi belli oldu