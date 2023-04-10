Eda Ece'nin nikah şahidi belli oldu Şu sıralar düğün hazırlıklarıyla meşgul olan Yasak Elma dizisinin yıldızı Eda Ece, nikah şahidi için karar verdi.

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Yasak Elma dizisinde hayat verdiği Yıldız karakteriyle milyonların beğenisini kazanan Eda Ece, muradına eriyor.

5 yıldır basketbolcu Buğrahan Tuncer ile aşk yaşayan Ece, 20 Haziran’da nikah masasına oturmak için hazırlıklarını yapıyor.

Ünlü oyuncu, önceki gün sosyal medya fenomeni Danla Bilic ile İstinye'de bir AVM'de görüntülendi.

“Gelinliğime hala karar veremedim"

Düğün hazırlıklarının devam ettiğini söyleyen Eda Ece “Gelinliğime hala karar veremedim. Danla da nikah şahidim olacak” dedi.

30 milyon TL'lik hediye

İddiaya göre Buğrahan Tuncer’in düğün hediyesi için kesenin ağzını açtığı söyleniyor. Tuncer, düğün hediyesi olarak Eda Ece’ye Bodrum’da lük bir villa satın aldı. Villanın değeri ise 30 milyon TL.