Eda Özülkü ile Metin Özülkü'nün ikizleri büyüdü Şarkılarıyla bir döneme damga vuran müzisyen çift Eda Özülkü ve Metin Özülkü'nün ikizleri Baran ve Volkan son kareleriyle gündem oldu.

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1988 yılından evlenen Eda Özülkü ve Metin Özülkü çifti, tam 15 yıl evlat hasreti çektikten sonra 2004 yılında ikizlerini kucaklarına almışlardı.

Gözlerden uzak yaşayan şarkıcı çiftin özel hayatı hayranları tarafından hep merak ediliyor.

İkiz erkek çocuk annesi olan Eda Özülkü, zaman zaman ikizleriyle paylaşımlar yapıyor.

İkizleri büyüttü

Ünlü çift sosyal medya hesaplarından oğullarıyla pozlarını paylaştı. Şimdilerde 19 yaşında olan Eda Özülkü ve Metin Özülkü çiftinin ikizleri Baran ve Volkan'ı görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

35 yıl oldu

Evliliklerinde 35 yılı geride bırakan ünlü çift, ilkokul yıllarında tanışıp aşık olmalarının ardından aşk dolu yolculuklarını anlatmıştı.

"Ailesi beni istememişti"

Metin Özülkü, "İkimizin de hayatı müzik. Müziğin birleştirici gücünü doğru kullandık. 20'li yaşlarda hem kendimizi hem birbirimizi eğittik. Duygusal yapılarımız var. Gözümü açtım ve hayatımın kadını Eda dedim. Ömrümün sonuna kadar beni mutlu eder dedim. Ailesi beni istememişti." diye konuşmuştu.