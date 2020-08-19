Eda Taşpınar: 1 aydır beraberiz

Sosyetik isim, oyuncu Çağrı Atakan’la aşk yaşadığı haberlerini doğruladı.

Koronavirüs salgını sebebiyle tatilini Türkiye'de geçirmek zorunda kalan Eda Taşpınar, önceki gün Bebek’te görüntülendi.

"ROTAMI DEĞŞİTİRMEK ZORUNDA KALDIM"

İzmir tatilinden sıkıldığını o yüzden erkan bitirdiğini söyleyen Taşpınar, “Bu sene biraz değişik bir sene oldu. Rotamı Çeşme’ye çevirmek zorunda kaldım sınırlar açılmadığı için. Ama Alaçatı da benim çok sevdiğim bir yer. Güzel geçti.” dedi.

"HEPİMİZİ GÖTÜRÜR"

Çeşme’de 90 yaşındaki anneannesiyle yoga yaparken çektiği görüntülerle gündeme gelen Eda Taşpınar, “90 yaşında ama hepimizi götürür, şahane yani. Deneyim üzerine kurmuş hayatını. Çok güzel vakit geçirdik” dedi.

YENİ İLİŞKİ

Taşpınar, oyuncu Çağrı Atakan’la aşk yaşadığı haberleri için de “Evet, 1 aydır beraberiz. İlişkimiz çok iyi gidiyor. Gayet güzel ve keyifli” açıklamasını yaptı.