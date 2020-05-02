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    Eda Taşpınar, 40'ıncı yaşını kutladı

    Sosyetik güzel paylaştığı fotoğrafına, “40 oldum ve kendimi harika hissediyorum.” notunu düştü.
    • Haber Merkezi
    • 02.05.2020 - 16:01
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    Eda Taşpınar, 40'ıncı yaşını kutladı

    Koronavirüs karantinası ünlü isimleri bir hayli zorlasa da, mutlu olanlar da var.

    Gece hayatı, kıtalar arası gezmesi, tatili ile adını sıkça duyuran sosyetik güzel Eda Taşpınar, 40'ıncı yaş kutlamasını evinde yaptı.

    EVDE KUTLAMA

    Kendisine hediye gelen çiçeklerle poz veren Taşpınar, kutlamasını sosyal medya hesabından paylaştı.

    "40 OLDUM, HARİKA"

    Taşpınar paylaşımının altına, "40 oldum ve kendimi harika hissediyorum." notunu düştü.


    Sosyetik güzelin bu paylaşımı binlerce beğeni aldı


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