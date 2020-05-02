Eda Taşpınar, 40'ıncı yaşını kutladı

Sosyetik güzel paylaştığı fotoğrafına, “40 oldum ve kendimi harika hissediyorum.” notunu düştü.

Koronavirüs karantinası ünlü isimleri bir hayli zorlasa da, mutlu olanlar da var.

Gece hayatı, kıtalar arası gezmesi, tatili ile adını sıkça duyuran sosyetik güzel Eda Taşpınar, 40'ıncı yaş kutlamasını evinde yaptı.

EVDE KUTLAMA

Kendisine hediye gelen çiçeklerle poz veren Taşpınar, kutlamasını sosyal medya hesabından paylaştı.

"40 OLDUM, HARİKA"

Taşpınar paylaşımının altına, "40 oldum ve kendimi harika hissediyorum." notunu düştü.





Sosyetik güzelin bu paylaşımı binlerce beğeni aldı



