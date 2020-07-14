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Sosyetinin en ünlü isimlerinden Eda Taşpınar, Instagram hesabından 90 yaşındaki anneannesinin videosunu paylaştı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle yapılan kısıtlamaların kalkmasıyla soluğu tatilde alan Eda Taşpınar, tatilinden paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

90 YAŞINDA

Alaçatı’daki tatilinde anneannesinin enerji dolu videosunu paylaşan Taşpınar, “90 yaşında hala çok iyi. Anneannem, genlerin ve güçlü auran için teşekkür ederim” notunu yazdı.

Eda Taşpınar, 90 yaşındaki anneannesini paylaştı VİDEO