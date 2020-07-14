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    Eda Taşpınar, 90 yaşındaki anneannesini paylaştı

    Sosyetinin en ünlü isimlerinden Eda Taşpınar, Instagram hesabından 90 yaşındaki anneannesinin videosunu paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 14.07.2020 - 14:06
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    Eda Taşpınar, 90 yaşındaki anneannesini paylaştı

    Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle yapılan kısıtlamaların kalkmasıyla soluğu tatilde alan Eda Taşpınar, tatilinden paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

    90 YAŞINDA

    Alaçatı’daki tatilinde anneannesinin enerji dolu videosunu paylaşan Taşpınar, “90 yaşında hala çok iyi. Anneannem, genlerin ve güçlü auran için teşekkür ederim” notunu yazdı.

    Eda Taşpınar, 90 yaşındaki anneannesini paylaştı VİDEO

    Eda Taşpınar, 90 yaşındaki anneannesini paylaştı #1

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