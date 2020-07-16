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    Eda Taşpınar anneannesiyle yoga yaptı

    90 yaşındaki anneannenin esnek hareketleri dikkat çekerken, sosyetik güzelin paylaşımı binlerce beğeni aldı.
    • Haber Merkezi
    • 16.07.2020 - 17:06
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    Eda Taşpınar anneannesiyle yoga yaptı

    Sosyetik güzel Eda Taşpınar, ailesiyle birlikte Alaçatı’da tatil yapıyor.

    Tatilden fotoğraflarını sosyal medya hesabı Instagram üzerinden takipçilerinin beğenisine sunan Taşpınar, bu kez yoga yaptığı hallerini paylaştı.

    90 YAŞINDA ENERJİ DOLU

    Taşpınar’a yoga yaparken 90 yaşındaki anneannesi de eşlik etti. Anneannenin esnek halleri dikkatlerden kaçmadı.

    Sosyetik güzelin enerji dolu paylaşımına binlerce beğeni yağdı.

    Eda Taşpınar anneannesiyle yoga yaptı #1

    “GENLERİN VE GÜÇLÜ AURAN”

    Taşpınar, daha önce de anneannesinin fotoğrafını paylaşıp, “90-hala çok iyi. Anneannem, genlerin ve güçlü auran için teşekkür ederim.” notunu yazmıştı.

    Eda Taşpınar anneannesiyle yoga yaptı #2

    Eda Taşpınar anneannesiyle yoga yaptı #3

    Eda Taşpınar anneannesiyle yoga yaptı #4

    Eda Taşpınar anneannesiyle yoga yaptı #5

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