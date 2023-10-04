Eda Taşpınar, Boğaz'da kano yaptı Yaz aylarını Yunanistan'da geçiren Eda Taşpınar, havalar soğuyunca Türkiye'ye döndü.

ensonhaber.com

Cesur ve dikkat çekici paylaşımlarıyla sosyal medyada adından sıkça söz ettiren Eda Taşpınar, yaz gelir gelmez soluğu Yunan adası Mykonos’ta almıştı. Araya bir de İbiza tatili sıkıştırmıştı.

Adanın sıcak havasının tadını çıkaran Taşpınar, üstsüz bir şekilde kumsalda güneş banyosu yaparken poz verdi ve bu anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Kürek çekti

Eda, komşudan yeni döndü. Ayağının tozuyla da dün Boğaz’da kano yapmaya gitti. Kürek çekti. Eda stres atıp temiz hava aldığını söyledi.