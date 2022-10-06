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    Eda Taşpınar daldı

    Haziran ayından beri sevgilisi Patrick ile Mykonos'ta olan Eda Taşpınar, dalış dersleri alıyor.
    • Haber Merkezi
    • 06.10.2022 - 11:33
    • Güncelleme : 06.10.2022 - 12:19
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    Eda Taşpınar daldı

    Her mevsimde yazı yaşayan ünlü sosyetik Eda Taşpınar, şubatta aşk yaşamaya başladığı Alman Patrick ile hazirandan beri Yunan adası Mykonos’ta takılıyor.

    20 metre

    Sevgilisinden dalış dersleri alan sosyetik güzel level atladı. Önceki gün sevgilisi ile derinlere daldı. 20 metreye kadar inmeyi başardı.

    Sosyal medyayı aktif kullanan çift, sık sık su altından paylaşımlar yapıyor.

    Özgür Eda

    Eda Taşpınar suyun altında huzur bulduğunu, kendini özgür hissettiğini söyledi.

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