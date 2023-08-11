Eda Taşpınar güneşi batırdı Yunanistan'ın Güney Ege bölgesinde yer alan Tinos Adası’na giden Eda Taşpınar, sosyal medyadan yeni karelerini yayınladı.

Kış yüzü görmeyen ve cesur paylaşımlarıyla sosyal medyaya damga vuran Eda Taşpınar, rotayı İspanya'dan Yunanistan'a çevirdi.

Yunanistan'ın Güney Ege bölgesinde yer alan Tinos Adası’na giden Taşpınar, denizin keyfini çıkardı.

Tüm gün güneşlenen ve denize giren Taşpınar, sosyal medya hesabından ise yeni karesini yayınladı.

Eda Taşpınar'dan cesur kare

Eda Taşpınar Yunanistan tatiline kısa bir ara vererek geçtiğimiz hafta soluğu İspanya’nın eğlence adası olarak bilinen Ibiza’da aldı. Eda Taşpınar şimdi ise soluğu Tinos Adası’nda aldı.

Gün batımında poz veren Eda Taşpınar sırt dekolte detaylı kostümüyle kamera karşısına geçti. Gün batımı pozunu takipçileriyle paylaşan Eda Taşpınar, kısa sürede etkileşim aldı.