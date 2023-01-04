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    Eda Taşpınar, ifade verdi

    Camideki yarı çıplak pozu nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Eda Taşpınar, bugün ifade verdi. Taşpınar ifadesinde, "Özür dilerim. Dini değerleri aşağılama gibi bir kastım yoktu" dedi.
    • 04.01.2023 - 16:05
    • Güncelleme : 04.01.2023 - 16:14
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    Eda Taşpınar, ifade verdi

    Camide objektif karşısına Eda Taşpınar, verdiği yarı çıplak pozla tepki çekti.

    Paylaşımına "Mutlu yıllar sevgililerim" notunu düşen Taşpınar, gelen eleştiriler üzerine fotoğrafını sosyal medya hesabından kaldırdı.

    İfade verdi

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da şikayet edilen bu kare için inceleme başlattı.

    Hakkında TCK’nın 216’ncı maddesi kapsamında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan re'sen soruşturma başlatılan Taşpınar, bugün ifade verdi.

    DHA’nın haberine göre Taşpınar, ifade için öğle saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

    Eda Taşpınar Çağlayan Adliyesi'ne getirildi VİDEO

    "Dini değerleri aşağılama gibi bir kastım yoktur"

    İfade veren Taşpınar'ın "Bu durum için gerçekten üzgünüm. Özür dilerim. Bu fotoğrafları Instagram hesabımda yayınladıktan 35-40 dakika sonra sosyal medya hesabından paylaşımları görmem üzerine fotoğrafları da korktuğum için kaldırdım. Dini değerleri aşağılama gibi bir kastım yoktur. İnsanların dini, duygu ve düşüncelerine saygı duyan biriyim. Böyle olmasını istemezdim." dediği öğrenildi.

    Suratı asık adliyeden ayrıldı

    Moralinin bozuk ve suratının asık olduğu gözlenen Taşpınar, ifadesinin ardından adliyeden ayrıldı.

    Taşpınar, çıkışta soruları yanıtlamazken, “Teşekkürler, çok mersi” demekle yetindi.

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    Eda Taşpınar, ifade verdi #7


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