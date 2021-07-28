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    Eda Taşpınar, masaya çıkıp dans etti

    Yakın arkadaşının doğum günü partisine katılan Eda Taşpınar, dansıyla dikkatleri üzerine topladı.
    • Haber Merkezi
    • 28.07.2021 - 10:37
    • Güncelleme : 28.07.2021 - 10:45
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    Eda Taşpınar, masaya çıkıp dans etti

    Yazın en çok konuşulan ünlülerinden olan sosyetik güzel Eda Taşpınar, Mykonos tatilinin tadını çıkarıyor.

    Önceki akşam yakın arkadaşı Marina Theodoridou'nun gece kulübündeki doğum günü partisine katılan Eda Taşpınar, geceye damga vurdu.

    MASADA DANS ŞOV

    Partinin ilerleyen saatlerinde müziğe dayanamayan Taşpınar, masanın üzerine çıkarak alkışlar, ıslıklar eşliğinde dans etti.

    Kıvrak dansıyla dikkat çeken 41 yaşındaki Taşpınar, o anları "Eee Türküz sonuçta" notuyla sosyal medya üzerinden paylaştı.

    Eda Taşpınar, masaya çıkıp dans etti

    Eda Taşpınar, masaya çıkıp dans etti #1

    Eda Taşpınar, masaya çıkıp dans etti #2

    Eda Taşpınar, masaya çıkıp dans etti #3

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