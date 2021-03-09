Eda Taşpınar, Meksika'da

Sosyetik güzel Eda Taşpınar, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir yurt dışı planlarını askıya almıştı.

Tulum'un ardından Cancun'a giden sosyetik isim Eda Taşpınar, denizin ve güneşin keyfini çıkarıyor. Doğayla iç içe vakit geçiren 40 yaşındaki sosyetik güzel, tatilinden kesitleri de sık sık Instagram hesabından yayınlıyor.

Taşpınar son olarak 25 metre derinliğe inerek köpek balıklarıyla yüzdüğü anları paylaştı.

"KABULLEN"

Ünlü isim, yayınladığı bu fotoğrafa, "Aşağıya inmeye başladığım anda kabulleniş başlar bende. Burası onların dünyası, onların kuralları geçerli.. Ne yapacaklarına onlar karar verirler, aslında ikili ilişkilerle hiç bir farkı yok. Çünkü karşınızdakinin hareketleri hiç bir zaman sizin kontrolünüzde değildir aslında. İnsanoğlu kontrolü sever, elinde olduğunu bilmek ister fakat hayat bize şu günlerde öğretti ki kontrol bir illüzyon. Yaşama güven, sana ihtiyacın olanı o zaten yollar. Aslında bu kadar basit. Kabullen. Korkutucu olmaları gerekirken o dünya o kadar sakinki aslında. Öğrenilecek çok şey var..." notunu düştü.

"KAFESSİZ DALIŞ"

Köpek balıklarıyla kafessiz dalışın yaptığı en tehlikeli şey olduğu olduğunu belirten Taşpınar, "Zor bir dalış alanıydı, akıntı çok fazlaydı.. Tekneden suya atlayanlar aşağıya atılmış olan ipe tutunarak inmeliydi. Akıntıdan dolayı ipi ıskalıyanlar oldu. 25 metre altımızda inanamayacağımız bir görüntüyle karşılaştık. Bull sharklar, beyaz köpek balıklarından çok daha sinirli hayvanlardır. Yaklaşık 20 taneydiler. Dişiler hamileydi. Bize görsel bir şölen sundular. Çarpanlar, çok yakınımızdan geçenler oldu. En inanılmazı ise yukarı çıkarken hare halinde etrafımızı sarıp bizle beraber yukarı çıkışlarıydı.. Yaptığım en tehlikeli ama bir o kadar da unutulması imkansız yegane şey - Köpek balıklarıyla kafessiz dalış..." ifadelerini kullandı.