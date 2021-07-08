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    Eda Taşpınar, Mykonos'a kavuştu

    Pandemi dolayısıyla Türkiye'den çıkamayan Eda Taşpınar'ın mutlu günü...
    • Haber Merkezi
    • 08.07.2021 - 13:28
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    Eda Taşpınar, Mykonos'a kavuştu

    Eda Taşpınar normal zamanda yılın büyük bir bölümünü geçirdiği fakat pandemiden dolayı gidemediği Mykonos'a 1.5 yıl sonra kavuştu.

    MYKONOS SEVİNCİ

    Sahilde paylaştığı fotoğrafta her zamanki bronzluğuyla dikkat çeken Eda Taşpınar, çok sevdiği Mykonos'tan art arda paylaşımlar yaparak sevincini takipçileriyle paylaştı.

    Taşpınar sahilden paylaştığı fotoğrafta her zamanki bronzluğuyla dikkat çekti.

    Eda Taşpınar, Mykonos a kavuştu #1

    Eda Taşpınar, Mykonos a kavuştu #2

    Eda Taşpınar, Mykonos a kavuştu #3

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