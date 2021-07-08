- Haberler
- Magazin Haberleri
- Eda Taşpınar, Mykonos'a kavuştu
Eda Taşpınar, Mykonos'a kavuştu
Pandemi dolayısıyla Türkiye'den çıkamayan Eda Taşpınar'ın mutlu günü...
- Haber Merkezi
- 08.07.2021 - 13:28
Eda Taşpınar normal zamanda yılın büyük bir bölümünü geçirdiği fakat pandemiden dolayı gidemediği Mykonos'a 1.5 yıl sonra kavuştu.
MYKONOS SEVİNCİ
Sahilde paylaştığı fotoğrafta her zamanki bronzluğuyla dikkat çeken Eda Taşpınar, çok sevdiği Mykonos'tan art arda paylaşımlar yaparak sevincini takipçileriyle paylaştı.
Taşpınar sahilden paylaştığı fotoğrafta her zamanki bronzluğuyla dikkat çekti.