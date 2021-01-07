Eda Taşpınar: Survivor bizi ayırmadı

Sosyetenin ünlü ismi Eda Taşpınar, hakkında çıkan iddialara son noktayı koydu.

Çağrı Atakan'dan ayrıldıktan sonra İğneada’daki longoz ormanlarında yaklaşık 15 gün kamp yapan Eda Taşpınar, sonunda İstanbul’a döndü. Taşpınar, önceki gün Kuruçeşme’de görüntülendi.

"İLAÇ GİBİ GELDİ"

İğneada'dan çok mutlu dönen sosyetik güzel, “Unutulmaz bir macera yaşadım. Her şey harikaydı. Ruhuma ilaç gibi geldi.” diye konuştu.

"SURVİVOR SEBEP DEĞİL"

Oyuncu sevgilisi Çağrı Atakan’ın Survivor’a gittiği için bu aşka nokta koyduğu söylenen Eda Taşpınar, “Aslında ilişkimiz daha önce bitmişti. Bazı fikirsel ayrılıklar yaşadık. Arkadaş olarak kalmaya karar verdik.” dedi.

"HAYIRLISI OLSUN"

Eda Taşpınar ile yollarını ayıran Çağrı Atakan, Survivor yarışmasına gitti. Bu yıl ünlüler takımında yarışacak Atakan, ayrılığın ardından şu açıklamayı yaptı; "Fikir anlaşmazlığı yüzünden birlikte karar alarak, ilişkimize nokta koyduk. Böyle olması gerekiyordu, dostça ve arkadaşça bitti. Hayırlısı olsun"



