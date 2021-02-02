Eda Taşpınar, tatilde

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren sosyetik güzel Eda Taşpınar, tatile çıktı.

Koronavirüs salgınından dolayı bu sene tatile çıkamayan Eda Taşpınar, daha fazla dayanamadı.

2020 yılının son günlerinde İğneada’da, yeni yılın ilk haftasında Şile’de kamp yapan Eda Taşpınar, sonunda kabuğundan çıktı.

MEKSİKA'YA GİTTİ

Meksika’nın çılgın eğlenceleri ile bilinen sahil kenti Tulum’a giden 41 yaşındaki sosyetik güzel, tatil pozlarını Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

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Çekimleri Dominik Cumhuriyeti'nde gerçekleşen, Acun Ilıcalı'nın yapımcısı ve sunucusu olduğu 'Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler' yarışmasında mücadele eden oyuncu Çağrı Atakan ile Eda Taşpınar'ın sürpriz birlikteliği, dört ay sürmüştü.