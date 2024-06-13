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Her mevsimi yaz olarak yaşadığı için sürekli tatilde olan moda ikonu sosyetik güzel Eda Taşpınar, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor.

Her yaptığı olay olan ünlü isim, bu defa son paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Taşpınar, parlak sırt dekolteli mavi elbisesi giyen yatağın üzerine çıkıp etti.

Gündem olan dans

O anları yoruma kapatarak hesabından paylaşan ünlü ismin dansı, kısa sürede sosyal medyada viral oldu.