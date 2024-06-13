Eda Taşpınar yatakta dans etti! Yayınladığı video sosyal medyada gündem oldu Sosyetik güzel Eda Taşpınar, yatağın üzerine çıkıp arkasını dönerek dans etti.

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ensonhaber.com

Her mevsimi yaz olarak yaşadığı için sürekli tatilde olan moda ikonu sosyetik güzel Eda Taşpınar, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor.

Her yaptığı olay olan ünlü isim, bu defa son paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Taşpınar, parlak sırt dekolteli mavi elbisesi giyen yatağın üzerine çıkıp dans etti.

Gündem olan dans

O anları yoruma kapatarak sosyal medya hesabından paylaşan ünlü ismin dansı, kısa sürede sosyal medyada viral oldu.