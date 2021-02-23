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    Eda Taşpınar'dan yeni pozlar

    İki haftadır Tulum’da olan Eda Taşpınar, iddialı pozunu paylaşarak “Kalbimle yönetiliyorum, kafamla değil” notunu düştü.
    • Haber Merkezi
    • 23.02.2021 - 09:21
    • Güncelleme : 23.02.2021 - 09:53
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    Eda Taşpınar'dan yeni pozlar

    Eda Taşpınar, Meksika’nın Tulum şehrindeki tatilinin keyfini çıkarıyor.

    Tatil fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan sosyetik isim, binlerce beğeni topluyor.

    "KALBİMLE YÖNETİYORUM"

    İki haftadır Tulum’da olan Eda Taşpınar, plaj kombiniyle verdiği pozu, “Kalbimle yönetiliyorum, kafamla değil.” notuyla paylaştı.

    Eda Taşpınar dan yeni pozlar #1

    Eda Taşpınar dan yeni pozlar #2

    Eda Taşpınar dan yeni pozlar #3

    Sosyetik güzel, önceki gün de kayalıkları ve mağaraları ile tanınan Cenote Aktun’daydı. Önce ağaçlarla bağlı halatlarda sallanan Eda Taşpınar, daha sonra kendini sulara bırakmıştı.

    Eda Taşpınar dan yeni pozlar #4

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