Eda Taşpınar'dan yeni pozlar

İki haftadır Tulum’da olan Eda Taşpınar, iddialı pozunu paylaşarak “Kalbimle yönetiliyorum, kafamla değil” notunu düştü.

Eda Taşpınar, Meksika’nın Tulum şehrindeki tatilinin keyfini çıkarıyor.

Tatil fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan sosyetik isim, binlerce beğeni topluyor.

"KALBİMLE YÖNETİYORUM"

İki haftadır Tulum’da olan Eda Taşpınar, plaj kombiniyle verdiği pozu, “Kalbimle yönetiliyorum, kafamla değil.” notuyla paylaştı.

Sosyetik güzel, önceki gün de kayalıkları ve mağaraları ile tanınan Cenote Aktun’daydı. Önce ağaçlarla bağlı halatlarda sallanan Eda Taşpınar, daha sonra kendini sulara bırakmıştı.