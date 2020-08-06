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Eda Taşpınar'ın yeni aşkı
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, aşk orucnu bozdu.
- Haber Merkezi
- 06.08.2020 - 14:55
Uzun süredir özel hayatında sessizliğini koruyan sosyetik güzel Eda Taşpınar, yeni bir aşka yelken açtı.
VİLLA KİRALADI
Normalleşme süreciyle birlikte soluğu Çeşme'de alan Eda Taşpınar, geçtiğimiz günlerde kiraladığı bir villada tatil yapmaya başladı.
Villadan sık sık paylaşım yapan 40 yaşındaki sosyetik güzel, yeni sevgilisi Çağrı Atakan'ı da evinde ağırlıyor.
İKİSİ DE FORM TUTUYOR
39 yaşında oyuncu olan Atakan, kendisinden bir yaş büyük sosyetik güzel gibi formuna çok dikkat ediyor.