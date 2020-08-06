Eda Taşpınar'ın yeni aşkı

Sosyetik güzel Eda Taşpınar, aşk orucnu bozdu.

Uzun süredir özel hayatında sessizliğini koruyan sosyetik güzel Eda Taşpınar, yeni bir aşka yelken açtı.

VİLLA KİRALADI

Normalleşme süreciyle birlikte soluğu Çeşme'de alan Eda Taşpınar, geçtiğimiz günlerde kiraladığı bir villada tatil yapmaya başladı.

Villadan sık sık paylaşım yapan 40 yaşındaki sosyetik güzel, yeni sevgilisi Çağrı Atakan'ı da evinde ağırlıyor.

İKİSİ DE FORM TUTUYOR

39 yaşında oyuncu olan Atakan, kendisinden bir yaş büyük sosyetik güzel gibi formuna çok dikkat ediyor.