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Haber Merkezi

Edip Akbayram, uzun süredir tedavi gördüğü hastanede 75 yaşında hayatını kaybetti.

2 Mart'ta hayatını kaybeden Akbayram için bugün cenaze töreni düzenlendi.

Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen törene sanatçının sevenleri ve sanat dünyasından isimler katıldı.

CAMİDE FOTOĞRAF YARIŞI BAŞLADI

Cemal Reşit Rey'deki anma töreninin ardından Edip Akbayram'ın cenazesi Teşvikiye Camii'ne götürüldü. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına çok sayıda ünlü isim katıldı.

Edip Akbayram'ın cenazesi, Üsküdar'daki Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Ancak camiye gelen vatandaşların ünlü isimlerle selfie yarışına girmesi tepkilere neden oldu.

CAHİT BERKAY'DAN TEPKİ

İstenmeyen görüntülerin olduğu selfie yarışına Cahit Berkay da tepki gösterdi. Ahmet Selçuk İlkan ile selfie yapan bir vatandaş, daha sonra Cahit Berkay'ın yanına gidince tepkiyle karşılaştı.

Vatandaşın selfie isteğine Berkay, "Şurada fotoğraf yapmayın" diyerek isteği geri çevirdi.