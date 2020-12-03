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    Edip Akbayram'ın kızı paylaşımıyla korkuttu

    Edip Akbayram'ın kızı Türkü'nün, babası için paylaştığı mesaj yanlış anlaşılınca olanlar oldu.
    • Haber Merkezi
    • 03.12.2020 - 07:52
    • Güncelleme : 03.12.2020 - 09:20
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    Edip Akbayram'ın kızı paylaşımıyla korkuttu

    Usta sanatçı Edip Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı mesajda ünlü müzisyenin sevenlerini korkuttu.

    "SENİNLE GURUR DUYACAĞIM"

    Sevilen sanatçı Edip Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden babasıyla ilgili, "Aydınlık, dev çınarım... Güzel günler göreceğiz ve yeniden seni sevenlerle yürek yürek olacağımız konserlere gideceğiz ve ben yine bir adım arkanda her an seninle gurur duyarak sana eşlik edeceğim." mesajını paylaştı.

    Ünlü sanatçıya kötü bir şey olduğu sanılınca Türkü Akbayram'a hem soru hem de tepki yağdı.

    Edip Akbayram ın kızı paylaşımıyla korkuttu #1

    Edip Akbayram ın kızı paylaşımıyla korkuttu #2

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