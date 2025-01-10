DHA

Usta sanatçı Edip Akbayram'dan dün, üzen bir haber geldi.

Geçtiğimiz hafta geçirdiği zatürre nedeniyle bir süre hastanede kalan Akbayram, dün sabah evinde düştükten sonra geçirdiği iç kanama nedeniyle Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Akbayram'ın Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakımındaki tedavisi sürüyor.

AMELİYAT OLDU

Yataktan düşme sonucu iç kanama şüphesiyle hastanede tedavi altına alınan şarkıcı Edip Akbayram, ameliyat edildi.

Bugün öğlen saatlerinde ameliyat edilen Akbayram, yaklaşık 1 saat süren operasyonun ardından tekrar yoğun bakım servisine alındı.

SEVENLERİ HASTANEYE AKIN ETTİ

Edip Akbayram'ın sevenleri hastaneye akın etmeye devam ediyor.

Bugün CHP Eski Milletvekili Gürsel Tekin ve sanatçı Ferhat Göçer, teknik direktör Aykut kocaman ve sanatçı Belkıs Akkale de yoğun bakımda yatan Edip Akbayram için hastaneye geldi.

"SANATÇI KİŞİLİĞİYLE TÜRKİYE'NİN EN SEVİLEN ÜSTATLARINDAN"

Yakınlarına geçmiş olsun dileklerini ilettikten sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ferhat Göçer, "Hepimize geçmiş olsun. Edip Akbayram sanatçı kişiliğiyle Türkiye'nin en sevilen üstatlarından, kıymetli büyüklerinden bir tanesi. Yaklaşık on günlük süreçte bizi çok üzdü. Şu anda durumu ciddiyetini koruyor. Bir ameliyat olması söz konusu, iç kanamanın devam ettiği için.

Ben şimdi içerdeki arkadaşlarla bir istişare yapacağım. Hekim arkadaşlar Türkiye'nin önemli hekimleri. Bu açıdan güvenli ellerde olduğuna eminiz. Ailesi şu anda endişeyle, kaygıyla içerden gelecek haberi bekliyor. Hepimize geçmiş olsun." dedi.

AİLESİNDEN AÇIKLAMA

Sanatçının ailesinden dün yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: