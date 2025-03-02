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DHA

Usta sanatçı Edip Akbayram, sevenlerini yasa boğdu..

75 yaşındaki sanatçı, İstanbul'da kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda 52 gün süren tedavinin ardından hayatını kaybetti.

Edip Akbayram'ın, ailesiyle birlikte çekildiği son görüntüler ortaya çıktı.

SON DOĞUM GÜNÜ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Sanatçı'nın 29 Aralık'taki doğum gününü erken kutlayan ailesi ve dostları, 21 Aralık Cumartesi gecesi aile dostları Fadime ve Ramazan Aslan çiftinin Antalya Kundu'daki otelinde bir etkinlik düzenledi.

Tiyatro sanatçısı Levent Ülgen'in de yer aldığı gecede Edip Akbayram, eşi Ayten Akbayram ile dans edip, dostlarıyla sohbet ederek güzel bir gece geçirdi.