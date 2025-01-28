Edip Akbayram'ın yoğun bakımdaki 'Atatürk' sözleri sosyal medyada gündem oldu

Haber Merkezi

Ünlü sanatçı Edip Akbayram uzun süredir sağlık problemleriyle savaşıyor.

75 yaşındaki sanatçı Akbayram, bir süre zatürre tedavisi gördü ve tedavisinin ardından ev istirahatine geçti

Sanatçı, evinde rahatsızlanarak iç kanama şüphesiyle yeniden Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada ameliyata alınan Akbayram, uzun süredir yoğun bakımda tedavi altında tutuluyor.

Sevenlerini korkutan ünlü sanatçının kızı Türkü Akbayram, sık sık babasının sağlık durumuna ilişkin açıklama yaparak hayranlarının merakını gideriyor.

İLK SÖZÜ ATATÜRK OLDU

Bu kapsamda Odatv'nin konuya ilişkin haberinde, sanatçının yoğun bakımda uyandırıldığı bilgisi verildi.

Buna göre Akbayram'ın, uyanır uyanmaz ilk sözleri 'Atatürk' oldu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Daha sonra torunu hakkında sorular soran Akbayram'ın 'Atatürk' sözleri gündem oldu.

Özellikle sosyal medyanın gündemine oturan bu haber, birbirinden ilginç yorumlara neden oldu.