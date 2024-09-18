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Edis konserine giden Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü'nün dansı sosyal medyada gündem oldu

Edis konserine giden Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü'nün dansı sosyal medyada gündem oldu Pop müziğinin en sevilen isimlerinden Edis'in dün gerçekleşen Harbiye konserine ünlüler akın etti. Konsere katılan ünlü isimler arasında yer alan Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü en ön sırada durmadan dans etti.