Edis konserine giden Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü'nün dansı sosyal medyada gündem oldu

Haber Merkezi
Başarılı şarkıcı Edis'in Harbiye konserine ünlü arkadaşları eşlik etti.
ÜNLÜ YAĞDI
Konsere gelen ünlüler arasında Zeynep Bastık, Serkay Tütüncü, Berrak Tüzünataç, Enis Arıkan ve Hazal Kaya gibi isimler yer aldı.
AŞIKLAR DANS ETTİ
Konseri en ön sırada izleyen Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü çifti Edis şarkılarıyla doyasıya eğlendi. Ünlü çiftin dans ettikleri anlar sosyal medyada gündem oldu.
Aşk hayatıyla dikkat çeken isimlerden Zeynep Bastık, geçtiğimiz günlerde Serkay Tütüncü ile geçtiğimiz haftalarda dudak dudağa yakalanmıştı.
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