Edis: Rezil oldum

Ünlü şarkıcı Edis, katıldığı programda samimi açıklamalarda bulundu.

Son dönemin en popüler şarkıcılarından Edis Görgülü, İbrahim Selim'in Youtube'da yayınlanan programı 'İbrahim Selim İle Bu Gece'ye konuk oldu. Görgülü, baştan sona sorunlarla geçen konserinde yaşadıklarını anlattı.

Selim'in 'Bu hiç olmadı dediğin bir şarkın var mı?' sorusuna, "Öyle bir şarkım yok, ama çok rezil olduğum ve söyleyemediğim bir şarkı var" yanıtını veren Edis Görgülü, Ozan Çolakoğlu ile çıktığı ilk Bodrum konserinde yaşadıklarını anlattı.

PLANLAR TUTMADI

Repertuarında olan Queen grubunun 'We Will Rock You' şarkısını ezberlemediğini söyleyen popçu, kendince bir şey düşündüğünü anlattı. Şarkının sözlerinin fotoğrafını çektiğini söyleyen Edis, "Telefonun flash'ını açıp herkesi çekiyormuş gibi yaparım, o ara sözleri okurum diye düşünmüştüm" dedi.

Ancak konserde flash'ı açtığı an çektiği fotoğrafı bulamadığını söyleyen Edis, şarkının sözlerini uydurduğunu ve rezil olduğunu dile getirdi: "O an çok utanmıştım hatta ter içinde kaldım."

"SÜREKLİ AKSİLİK ÇIKTI"

İbrahim Selim'in "Bugüne kadar baştan sona kötü geçen bir konserin oldu mu?" sorusuna da yanıt veren ünlü popçu, "Bodrum konseri baştan sona sıkıntılıydı. Sanırım ilk büyük konserim olduğu için çok heyecanlıydım, o yüzden bir sürü aksilik oldu” ifadelerini kullandı.

İKİ DAKİKA YETMEDİ

Konser için iki kıyafet seçip yanında götürdüğünü söyleyen Görgülü, "Şarkı arasında iki dakikada giyinirim dedim ve beyaz bir kombin yapmıştım. Sıcaktan siyah pantolon üzerime yapışmıştı ve bir türlü çıkmadı. Söyleyeceğim şarkı da Mor ve Ötesi’nin ’Bir Derdim Var’ şarkısıydı" şeklinde konuştu.

AHNEYE ÇIKAMADIM

Edis, sözlerine,"Birlikte çalıştığım arkadaşım, pantolonu bacaklarımdan çekmeye çalışıyordu ve o anda şarkıyı söylemeye başladım. Sahneye geri çıktığımda şarkı bitmişti. İnsanların yüz ifadelerini görmeliydiniz. İşine bu kadar inanırsan bazen böyle şeyler olabiliyor" diye devam etti.

"DÖVMECİ ARKADAŞIM BENİ YOLLADI"

Sohbetin devamında hiç dövmesi olmadığını dile getiren Edis, "İki kere dövme yaptırmayı düşündüğüm, ama dövmeci arkadaşım beni dışarı yolladı. Çünkü ben daha yaptırmadan 'Bu nasıl silinir?' diye sordum. İyi ki yaptırmamışım" dedi.