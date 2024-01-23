Edis'in konserinde sahneye iç çamaşırı fırlatıldı Şarkıcı Edis sahnede şarkı söylerken, bir hayranı sahneye sütyen fırlattı. Bu olay sosyal medyada gündem oldu.

ensonhaber.com

Popüler şarkıcılar bir dönem sahnede kabus gibi anlar yaşıyordu. Seyirciler tarafından her türlü cismin sahneye atılması epey tartışma konusu olmuştu.

Sütyen fırlatıldı.

Moda haline getirilmiş bu olay şarkıcıları çok rahatsız ediyordu. Uzun zamandır yapılmayan bu çirkin hareket İzmir’de sahneye çıkan Edis’in başına geldi.

Edis’e sahnede şarkı söylerken sütyen fırlatıldı.

Her şeyi fırlatılıyordu

Geçtiğimiz yıl çakmaktan sigaraya, elmadan cep telefonuna kadar sayısız birçok şeyin fırlatıldığı sahnelerde bazen bu yüzden gerginlik de çıkmıştı

Teoman'a da condom atılmış, kendisine gelen bu condomu balon gibi şişirerek seyircinin üzerine attmıştı. Sefo’ya da elma atılmıştı.