Efsane Yol'a yıldız oldular! Ozan Akbaba ile oğlu Ozan Ali, Fenerbahçeli çıktı

Haber Merkezi
Uzak Şehir'de canlandırdığı Cihan karakteriyle son dönemin en popüler isimleri arasında yer alan ünlü oyuncu Ozan Akbaba, eşi Buket Akbaba v oğlu Ozan Ali ile görüntülendi.
Baba-oğul, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde yer alan ‘Efsane Yol’da yıldızı bulunan isimlerden oldu.
"BÜYÜK FENERBAHÇELİ"
“StarFan” projesi kapsamında stadyuma yerleştirilen yıldızlara adları yazılan baba-oğul, ‘Büyük Fenerbahçeli’ plaketleriyle mutluluk pozları verdi.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış