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Efsane Yol'a yıldız oldular! Ozan Akbaba ile oğlu Ozan Ali, Fenerbahçeli çıktı

Efsane Yol'a yıldız oldular! Ozan Akbaba ile oğlu Ozan Ali, Fenerbahçeli çıktı Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde yer alan ‘Efsane Yol’da yıldızı bulunan isimler arasına Kanal D’nin “Uzak Şehir” dizisinin başrol oyuncusu Ozan Akbaba ile oğlu Ozan Ali de katıldı.