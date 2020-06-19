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- Ege Kökenli, Son Şaka filminde başrol oynayacak
Ege Kökenli, Son Şaka filminde başrol oynayacak
Ege Kökenli'nin sinema izleyicilerinin merakla beklediği Son Şaka filminde başrol oynayacağı öğrenildi.
- Haber Merkezi
- 19.06.2020 - 11:11
Koronavirüs salgınından etkilenen sinema sektörü yeniden hareketlendi.
Sinema izleyicilerini heyecanlandıran yeni bir proje geliyor: Son Şaka.
EGE KÖKENLİ'NİN YENİ PROJESİ
Yeni filmin başrolünde ise ünlü oyuncu Ege Kökenli olacak.
Daha önce yer aldığı projelerle adından sıkça söz ettiren Ege Kökenli, yeni filmiyle de izleyicilerin takdirini toplayacağından emin.
Fatih Mutlu'nun yazdığı filmin yönetmen koltuğunda ise Erkan Bülbül oturacak.