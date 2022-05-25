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- Ege Kökenli'den erkeği elde etmenin yolu
Ege Kökenli'den erkeği elde etmenin yolu
'Evliliğin olmazsa olmazı yakın arkadaş olmaktır' diyen Ege Kökenli bu sefer de başka bir altın kuralı açıkladı.
- Haber Merkezi
- 25.05.2022 - 09:33
Kalp Atışı, Yasak Elma, Kefaret gibi dizilerle ekranlara gelen Ege Kökenli, 2016’da aşk yaşamaya başladığı Lior Ahituv ile 2020’de nişanlanmıştı. Evlilik hazırlığı yapan ünlü oyuncu, yaza evlenecek.
Sosyal medyayı aktif kullanan güzel oyuncu önceki gün müstakbel eşinin acıkan karnını doyurdu.
"Altın kura
Sosyal medyada paylaştığı fotoğrafın altına da “Altın kuraldır! Şaşmaz. Kalbine gireceksen midesine yürüyeceksin” yazdı.