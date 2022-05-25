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Ege Kökenli'den erkeği elde etmenin yolu

Ege Kökenli'den erkeği elde etmenin yolu

'Evliliğin olmazsa olmazı yakın arkadaş olmaktır' diyen Ege Kökenli bu sefer de başka bir altın kuralı açıkladı.