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Ege Kökenli'nin Instagram paylaşımları
Sosyal medyada milyonlarca takipçisi olan ünlü isimler, takipçileriyle fotoğraf paylaşmadan önce büyük özen gösteriyor. Bu isimlerden biri de Ege Kökenli.
- Haber Merkezi
- 23.06.2020 - 12:12
Oyuncu Ege Kökenli, rol aldığı dizi ve filmlerde dikkat çekici performanslar sergileyerek tanınan bir isim.
Kamera karşısındaki başarılı rolleri, Ege Kökenli'nin takipçi sayısını da oldukça yükseltti.
GÜZEL FOTOĞRAFLARIN ARKASINDAKİ EKİP
Instagram'da 2 milyondan fazla takipçi sayısına ulaşan güzel oyuncu, fotoğraf çektirirken de büyük bir emek harcıyor.
Havuz başında fotoğraf çektiren Kökenli'nin başında, 5 kişinin bulunduğu görüldü.