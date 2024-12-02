Ege'ye yerleşen oyuncu Aslıhan Gürbüz 10 kilo verdi

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En son kendisi gibi oyuncu İsmail Hacıoğlu ile yaşadığı aşkta hüsrana uğrayan Aslıhan Gürbüz, bir süre önce şehri terk etmiş ve doğayla iç içe yaşamaya başlamıştı.

Gözlerden uzak yaşamaya çalışan ve sadece projeleri için İstanbul'a gelen Gürbüz, aldığı kilolardan kurtulmaya karar verdi.

YENİ DİZİ YENİ ASLIHAN

Halit Ergenç ve Merve Dizdar'lı Kral Kaybederse dizisine dahil olan Aslıhan Gürbüz diyetin sonuçlarını aldı.

Diyetisyen ile bu yola giren Gürbüz,10 kilo verdi.