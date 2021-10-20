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- Eğlence hastanede bitti! Bahar Şahin, 'Sen bunu hak ettin' diyerek paylaştı
Eğlence hastanede bitti! Bahar Şahin, 'Sen bunu hak ettin' diyerek paylaştı
Davet gecesinden sonra soluğu hastanede alan Bahar Şahin, serum fotoğrafı paylaşarak bir de not düştü.
- Haber Merkezi
- 20.10.2021 - 11:43
- Güncelleme : 20.10.2021 - 11:44
Önceki akşam katıldığı davette derin göğüs dekolteli mini elbisesiyle tüm dikkatleri üzerinde toplayan oyuncu Bahar Şahin, bütün gece oldukça eğlendi.
Şahin'in eğlenceli gecesi hastanede son buldu.
Serum taktırdığı fotoğrafı paylaşan Şahin sevenlerini korkuttu.
HASTANEDEN PAYLAŞTI
Genç oyuncu serum fotoğrafına “Sen bunu hak ettin Bahar” notunu yazarak paylaşması dikkat çekerken Şahin'e "geçmiş olsun" mesajları yağdı.