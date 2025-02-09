Keita Balde, Wanda Nara ile aşk yaşadığını itiraf etti

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Wanda Nara, gündemden düşmüyor.

Icardi ile boşanma aşamasında olan Wanda Nara ile Keita Balde'nin yasak aşk yaşadığına dair iddialar gündeme bomba gibi düştü.

Sivasspor'da da top koşturan Keita Balde, Wanda Nara ile olan aşk iddialarını doğruladı.

"HATA BENİM"

Keita Balde, İtalyan televizyonuna yaptığı açıklamayla Wanda Nara ile yaşadığı ilişkiden bahsetti ve "Tüm sorumluluğu üstleniyorum. Hayatımın en büyük hatasıydı bu. Wanda Nara ile ilişki yaşadım. Doğru. Wanda'yı suçlamıyorum. Hata benim.

Icardi ve Wanda Nara arasında yaşananlar benimle ilgili değil ancak bunu gündeme getirme biçimleri kalpsizce.

Ben yaptığım hatadan dolayı kendimi çok küçük hissediyorum. Simona (eski eşi) senin için savaşmak için buradayım ve bunu hayatım boyunca yapacağım" ifadelerini kullandı.

Wanda Nara ise söz konusu televizyon programının ardından sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"REDDEDİYORUM"

Her şeyi kesin bir dille reddediyorum. Kimseyi aldatmadım. Onu engelledim ve aramalarına cevap vermedim ancak arkadaşlarımı arayıp yeni sevgilim ve benim hakkımda sorular sordu. İlişkimize inanmadığını, benimle konuşması gerektiğini ve engellemeyi kaldırmam gerektiğini söyledi. Çok kincisin, zavallı şey! Şimdi bana verdiği zararlar ve söylediği yalanlar için ödeme yapmak zorunda kalacak.



Kendilerini savunmak için ne uyduracaklarını merak ediyorum. Her şeyin kanıtı var. Bir adamın acı veya duyduğu kinden dolayı ne kadar ileri gidebileceğini görmek beni şaşırtıyor. Biz kadınlar reddedildiğimizde daha onurlu davranıyoruz sanırım. Bir süre ayrı kaldık ve hatta o süreçte dergi kapaklarına dahi çıktım.

"HİÇBİR ŞEY BANA ZARAR VEREMEZ"